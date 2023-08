Curitiba pode ser atingida por uma tempestade neste sábado (12), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta manhã. O aviso começou às 9h45 e é válido até às 10 horas de domingo (13).

LEIA MAIS – Chuva em Curitiba! Após madrugada com ventos e chuvarada, saiba como fica o tempo

De acordo com o INMET, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. O aviso também chama atenção para ventos intensos, que ficam entre 60 e 100 km/h.

Além de Curitiba e Região Metropolitana, o alerta de tempestade laranja, que indica perigo, é válido para os municípios do sul do Paraná e para todo o estado de Santa Catarina.

LEIA AINDA – Acidente com caminhão carregado de cimento interdita totalmente BR-376

Neste período podem ocorrer quedas de árvores, alagamentos, cortes de energia elétrica e estragos em plantações.

O Instituto dá algumas orientações para evitar acidentes durante uma tempestade. Confira:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

VIU ESSA? Show Amigos promete lotar Ligga Arena de lágrimas e sorrisos

Em Curitiba, quem precisar de ajuda pode ligar nos seguintes números que atendem emergências: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!