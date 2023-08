Quatro apostadores vão dividir os R$ 120 milhões sorteados pela Caixa no concurso 2620 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, no Espaço Loterias. Os ganhadores (cada um vai embolsar R$ 29.058.128,28) são de Fortaleza (CE), Uberaba (MG) e Sinop (MT), que curiosamente teve duas apostas vencedoras. Os números sorteados foram: 04, 06, 13, 21, 26, 28.

A cidade de Curitiba mais uma vezes ficou no “quase”, mas têm vários curitibanos rindo à toa com o resultado da Mega-Sena 2620. Cinco apostas feitas em lotéricas de Curitiba cravaram cinco acertos e cada um ficará com o prêmio de R$ 23.042,04.

+ Privatização da Copel: companhia agora é corporação sem acionista controlador

Os sortudos fizeram suas apostas primordialmente pela internet, sendo dois pelo Internet Banking da Caixa e dois pelo portal Loterias Online. A outra aposta foi feita na loteria Pirâmide da Sorte, que fica na Marechal Floriano, 3031, dentro do Carrefour.

Mas o Paraná também teve vários ganhadores com cinco dezenas. Na região metropolitana de Curitiba teve gente ganhando em Fazenda Rio Grande (W.K. Loterias), Pinhais (Loterias Online) e São José dos Pinhais (Loterias Júpiter), duas apostas em Paranaguá (Lotérica Epaminondas e RCP Loterias), e outras 17 cidades no interior do estado.

Na próxima quarta-feira a Caixa sorteia o concurso 2621, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

