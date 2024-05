A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que foi atacada com soda cáustica no rosto, em Jacarezinho, no Norte do Paraná, deve receber alta da UTI do Hospital Universitário de Londrina, possivelmente ainda nesta segunda-feira (27). As informações foram dadas pela mãe de Isabelly ao programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, nesta segunda.

A mãe da jovem afirmou que o líquido não atingiu os olhos e não prejudicou a fala dela, que está conseguindo falar algumas palavras. Ainda segundo a mãe, os ferimentos estão mais concentrados na boca da jovem, na parte interna, e não em seu rosto.

O caso aconteceu na última quarta-feira (23). A vítima ia para academia durante intervalo do trabalho quando foi atingida com a substância atirada nela pela suspeita, de 22 anos, que foi presa na sexta-feira (24).

A mulher confessou o crime à polícia um dia depois. Ela relatou que a motivação do ataque foi por ciúmes do ex-marido, alegando que a vítima teve uma relação com o seu companheiro. Ela disse para a Polícia Militar que ficou escondida em um matagal perto de onde fez o ataque.

