Nunca entre em uma propriedade sem permissão em Corbélia, na região Oeste do Paraná. No último sábado (23), uma idosa ficou ferida e perdeu um dedo, após ser baleada em uma propriedade rural do munícipio, depois que o motorista do carro em que estava errou o caminho.

Segundo a Polícia Militar (PMPR), o motorista relatou que estava indo com a família para a propriedade de um amigo, para pescar. Ele errou o acesso, e após passar por duas casas, percebeu que estava sendo seguido por outro carro, dirigido por um condutor armado.

Ainda segundo o motorista, pouco depois, a pessoa que o seguia disparou contra o carro, onde estava a mulher de 67 anos, sua neta, esposo e uma criança de dois anos. Os tiros acertaram a mão da idosa, que teve o dedo médio amputado no Hospital Universitário de Cascavel. Além disso, o motorista também teve lesões no braço e no rosto.

Após os disparos, a PMPR foi até o local indicado pelas vítimas e localizou apenas a esposa do autor dos tiros. Mas a equipe encontrou munição e registros de armas de fogo no nome do suspeito. A Polícia Civil de Corbélia assumiu a investigação.

