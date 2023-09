A Wyndham Hotels & Resorts, empresa de franquia de hotéis com mais de 9.100 empreendimentos em 95 países, vai abrir na cidade de Primeiro de Maio, no Norte do Paraná, o Wyndham Primeiro de Maio Resort. A assinatura da parceria entre o empresário local Claudinei Martelozo, que lidera o grupo de investidores, e a gigante global aconteceu na última semana em Anaheim na Califórnia, Estados Unidos, durante a Conferência Global da rede hoteleira.

O futuro Wyndham Primeiro de Maio de 186 apartamentos, que vai estampar uma das principais marcas da gigante global, ocupará área de 60 mil metros quadrados, sendo cerca de 30 mil metros quadrados de área verde e 850 metros de orla, uma vez que estará posicionado em frente a uma represa Capivara, no Rio Paranapanema, para onde todos os apartamentos terão vista.

Sua localização pretende atingir um público localizado prioritariamente em um raio de 150 quilômetros, que abraça cidades como Londrina e Maringá (PR) e Presidente Prudente e Marília (SP). O empreendimento será resultado da união de quatro empresários locais: Claudinei Martelozo, Jair Rogério, Cristiane Martelozo e Oseias Cordão.

A assinatura da união teve a presença do CEO Global da Wyndham, Geoff Ballotti, do Presidente para América Latina e Caribe, Gustavo Viescas e da vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios para América Latina, Maria Carolina Pinheiro. “Estamos muito contentes com essa união e certos que vamos contribuir para o desenvolvimento desse projeto e, consequentemente, do turismo na região”, destacou a executiva Maria Carolina.

A rede hoteleira que já tem 38 empreendimentos em operação no Brasil, atende dois importantes aspectos de sua estratégia: ampliar seu portfólio de empreendimentos de lazer no país e avançar em número de unidades fora de capitais, auxiliando no desenvolvimento de novos destinos turísticos. “O Wyndham Primeiro de Maio está perto de quatro aeroportos e em uma região próspera, o que dá a ele um potencial extraordinário de sucesso”, destaca Maria Carolina.

“Estamos certos que fizemos a melhor escolha. A Wyndham é uma empresa global com processos e metodologia que funcionam, além de termos a certeza que começaremos a operar tendo uma visibilidade e distribuição globais. Isso é um grande ativo para um empreendimento hoteleiro”, aponta Claudinei Martelozo. “Vamos colocar a cidade de Primeiro de Maio na rota do turismo global e temos essa certeza porque nós estamos amparados pelo time da Wyndham”, completa.

