No dia 14 de outubro de 2023, os olhos de muitas pessoas em diferentes pontos do planeta Terra vão estar voltados para o céu, para observar o eclipse anular do Sol. Este fenômeno astronômico ocorre quando a lua se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar e deixando um “anel de fogo” brilhante ao redor da borda. Mas será que vai ser possível curtir esse grande momento em Curitiba e Região Metropolitana? Sim, mas não de maneira perfeita, como nos estados do Norte e Nordeste do Brasil.

Os eclipses anulares do Sol não são raros, mas são visíveis como anular em apenas uma faixa estreita da Terra. Em numa faixa maior, é visualizado de maneira parcial. Em outubro, o fenômeno vai ser visível como anular em uma faixa de terra que passa pelos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, ou seja, quanto mais ao norte, melhor será a observação como eclipse anular.

E em Curitiba?

Em Curitiba e região, de acordo com Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, o início do eclipse será no meio da tarde. “Vai começar por volta de 15h32 minutos, e o máximo de cobertura será às 16h48, finalizando ali por 17h47. São duas horas de fenômeno visível para nós, com mais ou menos 30% de cobertura do disco solar coberto”, disse Anísio.

Para observar

Para acompanhar o eclipse, lembre-se que jamais se deve olhar diretamente para o Sol. Além disto, nunca utilize equipamentos como radiografia, óculos escuro, vidros fumês ou filmes fotográficos na observação, pois eles podem provocar uma grave lesão na retina.

O último eclipse anular do Sol ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil. Depois dessa aparição no dia 14 de outubro de 2023, o mesmo fenômeno voltará a ocorrer somente no dia 6 de fevereiro de 2028.

