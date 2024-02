Ação da Polícia Civil prende dez pessoas por vários crimes no Litoral

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dez pessoas que por diversos crimes, entre quinta-feira (22) e sábado, nos municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá, no Litoral do Estado.

As ações tiveram como objetivo dar cumprimento aos mandados judiciais em aberto e contaram com apoio de policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná.

Foram quatro prisões definitivas pelos delitos de tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e receptação. Além disso, três prisões preventivas por tráfico de drogas e associação, descumprimento de medida protetiva e divulgação de vídeos íntimos sem autorização da vítima.

Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e outros dois indivíduos capturados por ausência de pagamento de pensão alimentícia.

“Com a conclusão do Verão Maior Paraná, os policiais civis que estão atuando na Delegacia de Pontal do Paraná redobraram seus esforços, o que culminou em um notável incremento nas prisões”, explica a delegada da PCPR Taís Melo.

