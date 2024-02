A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela concessão do lote 2 do pedágio no Paraná, confirmou nesta sexta-feira (23) que vai começar a oferecer serviços de atendimento operacional a partir de 28 de fevereiro. O telefone disponibilizado pela concessionária é o 0800 227 0153 – a ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. A concessionária ficará responsável pelo trecho de descida da Serra do Mar, entre Curitiba e litoral do Paraná.

Poderão acionar a concessionária os usuários das rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 nos mais de 600 quilômetros sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. O serviço de atendimento telefônico possibilita aos motoristas a solicitação de serviços ou informar emergências, por exemplo, na descida da Serra do Mar pela BR-277. Informações sobre a concessionária, elogios, sugestões de melhorias ou reclamações também estão disponíveis nesse canal.

“É por meio do telefone que as pessoas poderão acionar o serviço médico de resgate, por exemplo, onde equipes de apoio médico poderão ser deslocadas para o local da ocorrência. Se o veículo do usuário sofrer alguma pane ou se envolver em acidentes, o acionamento de equipes de apoio e guincho também podem ser solicitadas por meio deste canal”, diz o gerente de operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Segundo o gerente, a divulgação antecipada do número vai permitir aos usuários do trecho concessionado à EPR Litoral Pioneiro salvar o contato para futuras necessidades. “Em uma eventual emergência, todo o tempo que ganhamos é sinônimo de segurança e agilidade no atendimento. E ter esse número nos contatos do aparelho é certamente um ganho significativo de tempo”, destaca Milléo.

