Temporal! Domingo tem alerta de chuvas intensas em Curitiba e região

Neste domingo (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja, que indica perigo de chuvas intensas em praticamente todo o Paraná, incluindo Curitiba e região. O aviso é válido até às 10 horas de segunda-feira (26).

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia e os ventos podem alcançar até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos e árvores, de alagamentos e descargas elétricas.

LEIA TAMBÉM:

>> Concessionária responsável por trecho da BR-277 e Litoral começará a atender usuários ainda em fevereiro

>> Tempestade em Curitiba causa alagamento no Centro; Bueiros não deram conta!

Além do Paraná, o alerta laranja também é válido para algumas regiões dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Amapá.

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais. Confira a lista:

Mais caro do mundo?

Mais caro do mundo?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!