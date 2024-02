O temporal que atingiu bairros de Curitiba neste sábado (24) causou um alagamento na região central da Cidade. Enquanto no Centro “caia o mundo” de tanta chuva, bairros de outras regiões da cidade nada sentiram. Lembrando que Curitiba está em um alerta temporal emitido pelo Inmet, válido pelo menos até a noite deste sábado. Segundo a previsão do tempo para Curitiba o domingo promete ser de mais chuva.

Imagens registradas pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna, mostram a região da Avenida Visconde de Guarapuava, nas proximidades do cruzamento com a Rua Desembargador Westphalen com água saindo pelos bueiros.

A região ali é complexa e já foi alvo de vários problemas e por ao menos duas vezes o asfalto já cedeu naquela região, gerando transtornos e riscos para os motoristas que circulam pelo trecho. A vez mais recente ocorreu outubro de 2023, quando a prefeitura realizou o reparo após um temporal arrancar o asfalto no trecho.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Trecho é complicado e já passou por outros reparos. Foto: Arquivo/Aniele Nascimento.

