Chuvas intensas podem atingir o Paraná, incluindo Curitiba e região, durante este sábado (24), conforme o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de cor amarela indica perigo potencial e é válido até às 22 horas.

Segundo o Inmet, há chance de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 km/h. O alerta diz que é baixo o risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos e árvores e de alagamentos.

Além do Paraná, o alerta amarelo também é válido para todo o estado de Santa Catarina.

+Viu essa? Ponte de Guaratuba avança no Litoral; Veja imagens da mega obra

Vai esfriar em Curitiba e região?

Apesar do alerta, a chance de chuva intensa não deve diminuir o calor em Curitiba e região. De acordo com a previsão do tempo para Curitiba do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas seguem elevadas no domingo (25), com mínima de 20ºC e máxima de 26ºC na capital paranaense.

Em uma situação típica de verão no Paraná, a manhã deve ser marcada pelo predomínio de sol. Já no período da tarde e da noite, existe a possibilidade de chuvas rápidas e localizadas, em diversas regiões do estado. O Simepar acrescenta que alguns municípios podem ser atingidos por tempestades.

Como se proteger em um temporal

O Inmet dá algumas dicas para ajudar na segurança durante um temporal. Confira:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta