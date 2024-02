Cadê o lago do Jardim Botânico de Curitiba? Mudança assusta visitantes

O Jardim Botânico, ponto turístico mais visitado em Curitiba, está sofrendo algumas mudanças para a reforma do Salão de Exposições. Os frequentadores perceberam que o lago do local está seco e estancado. A paisagem antes era motivo de observação na ponte de madeira de peixes e tartarugas que ali nadavam com tranquilidade. A pergunta que fica – onde foram parar os animais?

A reportagem da Tribuna do Paraná foi conferir nesta sexta-feira (23) a situação. Os funcionários da prefeitura estão trabalhando na obra, mas é fácil notar que algumas espécies estão enfrentando dificuldades diante de um cenário tão diferente do que se está acostumado a observar. O repórter fotográfico Atila Alberti registrou momentos em que os animais deixavam a água ou mesmo os trabalhadores “pescando” os peixes para serem colocados em segurança em tanques.

LEIA TAMBÉM:

>> Polícia identifica motorista que atingiu motoqueiro em Curitiba e fugiu; veja vídeo

>> Fila gigante na BR-277 cancela competição dos Bombeiros nesta sexta

No entanto, os frequentadores do parque demonstravam certa irritação com essa obra. Carmen Santos, 49 anos, representante comercial , e vizinha do Botânico, afirmou que ficou impactada ao visualizar a cena dos animais sendo retirados. “Vejo isso como crime ambiental. Eu cheguei para caminhar e fiquei impactada. A primeira pergunta que fiz foi sobre os peixes, choca demais, vejo até como um crime ambiental. Precisaria tirar eles? Estão lutando para sobreviver”, disse Carmen.

Segundo a prefeitura, o lago do Museu Botânico foi esvaziado para reformas na passarela. “Está sendo feita a construção das bases dos novos pilares de sustentação. Essa parte da obra tem previsão de ser executada dentro de 4 meses. Parte dos peixes do lago foram transferidos para o lago superior do Jardim Botânico e os demais distribuídos em outros lagos dos parques e praças da cidade, assim como as tartarugas”, esclareceu a prefeitura, em nota.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A obra

A passarela de pedestres que fica em frente ao Salão de Exposições do Jardim Botânico está interditada desde o dia 16 de janeiro para reformas. Além da passarela de madeira, as equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente farão serviços de manutenção em todo o piso e no telhado do Salão de Exposições, que está fechado para visitação desde o final do ano passado.

Para a execução dos serviços e segurança dos frequentadores do Jardim Botânico, foram instalados tapumes que isolam a passarela e o Salão de Exposições. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre deste ano. Os investimentos da prefeitura de Curitiba são de R$ 2,39 milhões nos serviços.

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta