Um congestionamento de cinco quilômetros na BR-277, principal ligação entre Curitiba e o Litoral do Paraná, está deixando motoristas irritados nesta sexta-feira (23). Um treinamento do Corpo de Bombeiros no Viaduto dos Padres, em Morretes, no sentido capital, seria o motivo da fila que interditou uma das faixas da rodovia.

Na tentativa de evitar que o congestionamento aumente com o grande volume de caminhões, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conversou com o Comando dos Bombeiros para que o treinamento seja realizado no sentido Litoral, ou seja, o fluxo para Curitiba deve voltar a seguir com mais agilidade. No entanto, após essa conversa, o treinamento foi encerrado por completo.

Vale lembrar que rumo à Paranaguá, existe um afunilamento de pista devido a um deslizamento de pedras na altura do km 39, ocorrido em janeiro.

A competição do Corpo de Bombeiros foi o Grimp Day, que contou com participações de equipes de outros estados e mesmo de países vizinhos.

