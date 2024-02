A vida é semelhante ao BBB, não adianta fugir que as câmeras irão flagrar suas ações. E foi com a ajuda de imagens registradas por câmeras de segurança que a Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o responsável por um acidente de trânsito ocorrido no dia 12 de fevereiro, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

A colisão ocorreu na Rua Professora Edmee Neal Algouver, onde um motorista de um Celta branco avançou a uma preferencial e bateu em um motociclista, que ficou ferido. Ao colidir, o condutor do carro não prestou socorro, infringindo o artigo 304 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), com pena de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

Com as imagens e a identificação do motorista, o delegado Edgar Santana ouviu na quinta-feira (22), o responsável pela batida. A investigação segue em curso.

