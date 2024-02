Uma das principais avenidas de Curitiba vai ficar completamente fechada por cinco dias

Durante cinco dias, com início no próximo sábado (24), às 6h30, a Av Victor Ferreira do Amaral estará completamente fechada, nos dois sentidos, para colocação de estruturas sobre a via. O fechamento será na altura do viaduto do Tarumã, na Linha Verde.

Confira no mapa abaixo os desvios sugeridos pela Prefeitura de Curitiba:

Desvio sentido Centro (via Bairro Alto/Jd. Social)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá duas opções de desvio. A primeira alternativa é acessar a Rua Konrad Adenauer, ao lado do Shopping Jockey Plaza, e seguir pela Rua José Zgoda, a via local da Linha Verde e a Rua Raphael Papa, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral e seguir ao Centro.

Desvio sentido Centro (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Centro terá uma segunda alternativa, via Cristo Rei e Capão da Imbuia. Nesse caso, o motorista seguirá até as proximidades do Colégio Militar do Paraná, onde deverá fazer uma conversão à esquerda em um trecho que será aberto sobre o canteiro central da avenida para acessar as ruas General Polli Coelho, Governador Agamenon Magalhães, Urbano Lopes, Delegado Leopoldo Belczak e Nossa Senhora da Penha.

Para garantir maior fluidez, durante o período diurno, a Rua General Polli Coelho terá sentido único de circulação. Agentes de trânsito e placas móveis irão orientar quem passar pelo local.

Desvio sentido Pinhais (via Cristo Rei/Capão da Imbuia)

Para quem vai da Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais, haverá três alternativas. A primeira é acessar à direita na Rua Frei Orlando até a via local da Linha Verde, em seguida as ruas Guilherme Born e Urbano Lopes, até a trincheira da Rua Roberto Cichon, que dará acesso à Governador Agamenon Magalhães, de onde será possível retornar à Victor Ferreira do Amaral.

Uma segunda opção para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é virar à direita na Rua Affonso Penna, ao lado do Super Muffato, e acessar a Linha Verde, de onde poderá seguir via BR-277 ou pela trincheira da Rua Roberto Cichon.

Desvio sentido Pinhais (via Bairro Alto/Jd. Social)

Uma terceira alternativa para quem segue pela Victor Ferreira do Amaral no sentido Pinhais é acessar à direita na Rua Madre Leonie, logo após a trincheira da Avenida Nossa Senhora da Luz, em seguida as ruas Monte Castelo, Nossa Senhora da Luz e Fagundes Varella, e cruzar sob a Linha Verde, na trincheira da Rua Fúlvio José Alice, que dará acesso ao Bairro Alto ou à Rua Konrad Adenauer.

