Um bolão de Curitiba com oito participantes ganhou o prêmio principal da Lotofácil 3035 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (22).

A aposta de Curitiba vai dividir o prêmio de R$ 4 milhões com outras seis apostas ganhadoras, entre elas outra do Paraná, da cidade de Umuarama.

Resultado Lotofácil 3035 milionária: 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal o bolão de Curitiba ganhador da Lotofácil 3035 milionária foi realizado na Lotérica Dia D, no bairro Rebouças. O bolão fez uma aposta de 16 números e vai render um prêmio de R$ 477 mil, ou seja, cerca de R$ 59 mil para cada participante.

Além desta aposta de Curitiba, outra aposta de Umuarama, no interior paranaense, ganhou na categoria principal da Lotofácil 3035 milionária. Realizada na Lotérica Galo de Ouro, foi outro bolão desta vez com 12 participantes que dividirão o mesmo prêmio de R$ 477 mil.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta sexta-feira (23) e tem como prêmio o valor de R$ 1,7 milhão.

Ganhadores com 14 acertos em Curitiba

A Lotérica Dia D, onde saiu o prêmio principal da Lotofácil 3035 teve ainda outro bolão que raspou na trave. A outra aposta realizada com 12 apostadores ganhou o prêmio de R$ 10,8 mil por ter acertado 14 dos 15 números sorteados. Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS GP 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS GUAIRACA 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERIAS XAXIM 15 Não Simples 1 R$723,36 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 16 Não Bolão 8 R$10.850,40 CURITIBA/PR LOTERICA ESPERANCA 15 Não Simples 1 R$723,36

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Como jogar pelo Bolão da Lotofácil?

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bolão da Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

