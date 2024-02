Ponte de Guaratuba avança no Litoral; Veja imagens da mega obra

A passos pequenos, é possível conferir o início da obra de infraestrutura elencada pelo governo Ratinho Junior (PSD) como prioritária: a Ponte de Guaratuba, no litoral paranaense. Com uma dimensão de 1.244 metros de extensão, a conexão por terra entre os municípios de Matinhos e Guaratuba promete revolucionar a mobilidade urbana na região.

Neste início de 2024, os serviços estão focados em etapas preparatórias, que abrangem o desenvolvimento da implantação do canteiro industrial e sede administrativa da obra. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, também seguem os programas ambientais, que antecedem a obtenção do licenciamento ambiental da instalação.

De acordo com o governo estadual, o poder público investiu R$ 13,9 milhões até essa etapa. O projeto está orçado em R$ 386,9 milhões.

A previsão de conclusão da sede administrativa é até o fim de fevereiro e o canteiro industrial até o fim de março. A partir disso, os serviços de implantação da estrutura da ponte de Guaratuba poderão ter início assim que a licença de instalação for obtida junto ao Instituto Água e Terra (IAT).

O projeto prevê que a estrutura comporte quatro faixas para tráfego de veículos, em 3 quilômetros de extensão (com 1,2 quilômetro de ponte), calçadas e ciclovia.

A obra da ponte de Guaratuba teve pontapé inicial em 27 de outubro, após enfrentar diversos percalços jurídicos. O estado promete entregar a estrutura pronta no fim de 2025.

No ano passado, o governo estadual publicou a maquete 3D da Ponte de Guaratuba. Confira o vídeo:

