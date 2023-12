Neste fim de ano, o cenário no litoral do Paraná está um pouco diferente. De um lado, o já tradicional ferry boat que liga Guaratuba e Matinhos. Do outro, a instalação do canteiro de obras da construção da nova ponte de Guaratuba, que promete desafogar o trânsito caótico que se forma na travessia durante os períodos de mais movimento no litoral. Qual você prefere para atravessar? Vote na enquete abaixo!

Na manhã deste sábado (30), o ferry boat estava sem filas e sendo utilizado tranquilamente pelos motoristas que querem se deslocar entre as praias paranaenses. Desde agosto, quando a Internacional Marítima Ltda. venceu a licitação de 25 meses para operar o trecho, a tarifa para embarque na travessia não está sendo cobrada.

A medida é válida até o final deste ano e pode ser prorrogada por mais tempo, caso seja necessário.

O ferry boat enfrentou alguns problemas desde 2021, inclusive com uma das embarcações à deriva por mais de uma hora em dezembro. A empresa que venceu a licitação naquele ano deixou de fazer algumas melhorias que estavam previstas e teve o contrato rescindido em menos de um ano. Depois, em fevereiro de 2022, foi realizada uma contratação emergencial de uma nova empresa para assumir a travessia, tendo sido mantida a cobrança de tarifa, mas cujo curto prazo de vigência cobria somente os custos para operar as embarcações.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos.

Construção da ponte de Guaratuba

Imagem do projeto da nova Ponte de Guaratuba. Foto: Divulgação/AEN

No dia 8 de outubro, o governo do Paraná lançou oficialmente a campanha publicitária sobre o início da obra da ponte entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. No dia 27 de outubro, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou o marco da estrutura, quando começou a instalação do canteiro de obras na cabeceira de Guaratuba.

O investimento total na ponte que liga Guaratuba e Matinhos é de R$ 386,9 milhões, com prazo de 24 meses para execução. A construção terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Ferry boat ou ponte de Guaratuba?

Para saber a opinião dos leitores sobre esse tema, a Tribuna fez um enquete. Você concorda com a construção da ponte de Guaratuba ou prefere a travessia por ferry boat? Vote!

A carregar…

Obras da nova ponte em Guaratuba. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online