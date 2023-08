O Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) passou a oferecer plantão psicológico para pessoas enlutadas acima de 18 anos, sem agendamento. O atendimento é realizado por uma equipe que faz parte do projeto de extensão “Luto: Vivências e Possibilidades”, coordenado pela professora Joanneliese de Lucas Freitas. O serviço fica disponível até o dia 1° de dezembro de 2023, seguindo o calendário acadêmico da instituição.

De acordo com Miriese Guedes, extensionista no projeto, os atendimentos são individuais, sem agendamento e com a duração de aproximadamente 50 minutos cada. A maioria dos horários são híbridos, com plantonistas disponíveis tanto para atender presencialmente no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) ou online. Se em algum horário o plantonista estiver sozinho e duas pessoas chegarem ao mesmo tempo, a que chegou primeiro terá prioridade no atendimento; a outra pode esperar ou voltar em um outro momento.

Para pessoas enlutadas com interesse em grupos de apoio, indicamos o grupo Amigos Solidários (ASDL), na Dor do Luto, onde alguns membros do projeto prestam apoio. Esses atendimentos acontecem nas segundas-feiras, às 14h30, na sala 118 do Prédio Histórico da UFPR.

Horário: Presencial e Online

Terça-feira: de 8h às 15h e de 16h às 18h

Sexta-feira: de 11h às 15h

Sobre o projeto

O plantão psicológico do projeto “Luto: Vivências e Possibilidades” é uma ação clínica voltada para a atenção e o cuidado ao que do ser humano se manifesta em situações que envolvem morte e luto, sendo realizado por membros do projeto que estão em seus últimos anos de formação. Não se pretende, no encontro, interpretar falas ou tentar solucionar os problemas, mas acolher e acompanhar a pessoa com suas demandas, no enlutamento, oferecendo uma escuta atenciosa, presença e afeto.

Para mais informações, acesse: @lutopsicologiaufpr

