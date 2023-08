O Alto da XV Mall, em Curitiba, já recebeu R$ 5 milhões em investimentos desde 2020, quando o empreendimento foi aberto, no auge da pandemia de Covid-19. Mesmo assim, três anos depois, o shopping abriga 145 lojas que abrangem uma variedade de segmentos, desde vestuário, brinquedos, cosméticos a eletrônicos, e oferece ainda uma intensa programação de eventos.

O empreendimento segue com reformas para melhorar o atendimento ao cliente. A principal novidade para 2023 é a remodelação completa da praça de alimentação. Com previsão de término para outubro, o espaço terá toda a troca de todo o mobiliário, projeto de paisagismo, ampliação de capacidade, além de implementação de deck para o estacionamento e Rua Camões.

“Estamos ansiosos com a inauguração da nova praça da alimentação, que aumentará em 50% a nossa capacidade de atendimento de pessoas que já tem o costume de fazer suas refeições com a gente. A área totalmente reformulada permitirá também uma extensão do horário de atendimento”, destaca o empreendedor do Alto da XV Mall, Marcello Almeida.

Além disso, entre as melhorias deste ano está a nova Praça de Eventos, que conta com uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. O espaço foi desenvolvido para acomodar eventos de diferentes formatos com segurança e praticidade.

Almeida afirma que estão trabalhando com uma programação intensa para toda a família, que visa integrar o mall com a comunidade por meio de eventos culturais, esportivos, sociais e de serviços. “Já temos eventos fixos como a Corrida Kids, que conta com mais de 140 participantes por edição, o desfile de moda Fashion Mall, feiras de artesanato e parcerias com a Associação Amigas da Mama e Hospital São Vicente que agregam tanto ao mall quanto a comunidade”, explica.

“Todo o esforço realizado tem como objetivo consolidar o Alto da XV Mall como o principal centro de conveniência da região. É um espaço para a família, de fácil acesso e localização privilegiada, trazendo comodidade, praticidade e agilidade no dia a dia do consumidor”, reforça.

Em maio, o Alto da XV Mall ainda lançou o programa de fidelidade Alto Prime, que oferece vantagens exclusivas para os consumidores. A cada R$ 1 em compras, o cliente acumula 1 ponto, que pode ser trocado por brindes, descontos e muito mais.

