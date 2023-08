O próximo mês de outubro será marcado pela estreia de um novo evento no calendário oficial de Curitiba. A prefeitura, em parceria com as produtoras Planeta Brasil, SevenX e GDO Produções, vai realizar da primeira Oktober Fest Curitiba, tradicional festival germânico, focado em cultura e gastronomia. Os ingressos vão custar a partir de R$ 34,50 (leia mais abaixo).

A edição curitibana do evento acontece nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui, um dos endereços mais famosos da capital paranaense.

Com origem em Munique, na Alemanha, a Oktoberfest festeja a cultura e os costumes alemães tendo o chope e a música como grandes símbolos da festa. Embora tenha surgido no país europeu, o evento ganhou o mundo e hoje é celebrado com grandes eventos temáticos em cidades como Cincinatti, nos Estados Unidos, Kitchener-Waterloo, no Canadá, e Blumenau, no Brasil.

Na Oktober Curitiba não será diferente, a festa promete trazer todas as tradições típicas com uma celebração fiel em homenagem a comunidade germânica.

Com uma estrutura que vai ocupar uma área de 10 mil m² em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Oktober Curitiba contará com bares temáticos, tendas gastronômicas, espaço kids, praça de alimentação e palco para apresentações musicais e de danças típicas, além de concursos criativos e divertidos.

Brincadeiras tradicionais também farão parte da programação do evento, com destaque para a competição do “chope em metro”, eleição do casal Fritz e Frida, corrida do chope e prova do serrador de tora. O evento curitibano também contará com a participação da Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva), que será responsável pela curadoria das mais de 15 cervejarias artesanais participantes.

Entrega de convite para a Oktoberfest Curitiba, a ser realizada no pavilhão de exposições do Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Ingressos

O público que quer conferir de perto a Oktober Curitiba já pode garantir antecipadamente os ingressos. As entradas estão disponíveis no site do Disk Ingressos com opções de compras separadas para cada um dos dias de festa.

Os preços custam a partir de R$ 34,50 (pista) e R$ 250 (área vip com open bar). Além das opções previstas por lei, a meia-entrada do evento está disponível, também, para quem for ao evento trajado com roupas típicas alemãs.

A primeira edição da Oktober Curitiba será realizada nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio). A programação completa será divulgada oficialmente nas próximas semanas.

