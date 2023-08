A prefeitura de Curitiba, em parceria com a Volvo, apresenta nesta terça-feira (29), ônibus 100% elétrico. A capital paranaense é a primeira cidade da América Latina a testar o novo veículo elétrico da marca sueca, que tem fábrica na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O prefeito Rafael Greca e o presidente da Volvo Buses América Latina, André Marques, irão exibir o veículo em evento no Parque Barigui.

+Leia mais! “No show, quero impactar, vou chocar”, revela Claudinho Castro sobre estreia de “Enterro de Ahnão”

O ônibus elétrico vai circular, a partir da primeira quinzena de setembro, nas linhas Inter 2 e Interbairros II, que transportam 135 mil pessoas por dia. A ideia que em 2024, os 70 ônibus elétricos comprados por R$ 200 milhões venham a somar na Rede Integrada de Transporte de Curitiba.

No mès passado, teve início os primeiros testes técnicos com um ônibus elétrico da chinesa BYD no transporte coletivo. O modelo articulado está circulando, sem passageiros, pelas rotas das linhas Interbairros II, Inter 2 e no Eixo Leste/Oeste. Os fabricantes devem ser definidos com base nos testes em curso na cidade, que envolvem as empresas Volvo, Mercedes, Eletra, Marcopolo, BYD e Higer.

Do total de veículos a serem adquiridos, 28 serão articulados, para atender à linha Interbairros II, e 42 modelos Padron, a serem distribuídos pela Rede Integrada.

Imagem mostra ônibus elétrico já em circulação em Curitiba. Foto: Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná