Sonha em fazer estágio ou trainee em uma grande empresa? Esta pode ser sua oportunidade! Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024 do Grupo Boticário, gigante dos cosméticos fundado e com sede na Região Metropolitana de Curitiba, que aparece na sexta posição entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o Instituto Great Place to Work (GPTW).

De acordo com o grupo, objetivo é atrair e desenvolver os melhores talentos do mercado, integrando-os ao seu ecossistema de beleza. As inscrições para a seleção já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro, no site do programa (clique aqui).

Fábrica do Boticário. Foto: Divulgação

Quem pode participar?

As pessoas interessadas em participar do processo seletivo poderão residir em qualquer localidade do Brasil, já que as vagas possuem modelos de trabalho flexíveis, que podem ser de forma remota, híbrida e presenciais. O formato contribui para o aumento da diversidade geográfica, oferece flexibilidade e possibilita melhor qualidade de vida.

Para as vagas de estágio poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023.

“Chamamos a cultura do Grupo Boticário como ‘Nosso Jeito de Ser e Fazer’, aqui valorizamos as relações, a diversidade, a criatividade, o pensamento crítico e a iniciativa. Somos inquietos, sempre buscando novas soluções disruptivas que colaborem com nosso modelo de negócio e impactem positivamente nossos clientes e todo o ecossistema de beleza. O programa de estágio e trainee busca identificar candidatos que compartilham desses valores e que estão com vontade de enfrentar desafios inovadores”, conta Renata Simioni, Diretora de Jornada do Colaborador do Grupo Boticário.

Diferenciais do programa

Os programas de trainee e estágio têm previsão de início para janeiro de 2024. Os candidatos selecionados poderão desenvolver ao longo do programa habilidades e competências para impulsionamento do crescimento profissional.

“Estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho inclusivo, onde cada indivíduo é encorajado a crescer e prosperar, prova disso é a taxa de retenção e promoção. Em 2022, o indicador foi de 100% de retenção dos trainees após o programa e 79% deles foram promovidos. Os estagiários têm a possibilidade de contratação e a taxa de efetivação, em dezembro de 2022, foi de 84%”, destaca Renata.

Salário e bolsa-auxílio

A dinâmica do processo seletivo envolve testes de lógica, análise de perfil, criação de vídeo apresentação, painel com desenvolvimento de case em grupo e entrevista final. Os estagiários contam com bolsa auxílio de R$ 2.068,00, para carga horária de 6h, além de planos de saúde e odontológico; vale alimentação e refeição (com bônus no Natal); vale transporte; e auxílio home office.

Os trainees são contratados em regime CLT, com salário de R$ 8.000,00, e contam com benefícios como planos de saúde e odontológico; descontos para a compra de medicamentos; plano de previdência; auxílio-combustível; vale alimentação e refeição (com bônus no Natal); auxílio educação infantil (creche ou babá); reforço no vale alimentação para nutrição infantil complementar; auxílio material escolar; vale transporte; e auxílio home office.



Programa de Estágio e Trainee do Grupo Boticário

Inscrições: Site Programa Estágio e Trainee (aqui)

Período: de 28 de agosto a 22 de setembro de 2023

Previsão de início do estágio e trainee: janeiro de 2024

