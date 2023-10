O jornal Tribuna do Paraná completa nesta terça-feira 67 anos de existência. Fundado em 17 de outubro de 1956, o periódico é um dos mais tradicionais e respeitados da capital paranaense, com uma história de compromisso com o jornalismo, a informação, a ética e a cidadania.

Ao longo de sua trajetória, o jornal Tribuna do Paraná acompanhou as principais transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da cidade, do estado e do país, sempre com uma visão crítica e independente. O jornal também se destacou por sua atuação na defesa dos direitos humanos, da democracia e da liberdade de expressão.

A Tribuna do Paraná é um exemplo de jornalismo local de qualidade, que valoriza as pautas e as demandas da comunidade curitibana, com reportagens investigativas, denúncias, serviços, entretenimento e opinião. O jornal também se adapta às novas tecnologias e plataformas digitais, mantendo um diálogo constante com os leitores nas redes sociais e no site.

Um dos poucos jornais ainda impressos, a Tribuna tem se destacado por seu trabalho em prol da população. Nos últimos tempos, o jornal se firmou como porta-voz do povo curitibano para cobrar as autoridades a respeito de problemas encontrados na capital. Exemplo mais recente foi a série de reportagens que a Tribuna fez sobre o Centro de Curitiba e que resultou na atuação quase que imediata da prefeitura no reforço do policiamento.

As boas histórias contatas pelos repórteres, editadas com esmero pelo time de editores, têm ajudado a mudar a vida dos leitores e também dos personagens das matérias, como no caso mais recente da protetora de animais Kátia Nascimento. Contamos sua luta para dar um novo lar a 80 cachorros após uma ordem de despejo. O final feliz foi proporcionado por um leitor da Tribuna, que ofereceu a ela uma chácara para continuar seu importante trabalho.

Ou a história de Claudinei dos Santos, que mantinha uma horta comunitária à beira da rodovia, próximo de sua casa, no bairro CIC. Foi uma leitora da Tribuna que leu sobre a tocante iniciativa e decidiu ajudar, doando um carrinho de mão novinho para a sequência do plantio.

Dentro de casa, nossos produtos têm alcançado milhares de pessoas a cada postagem. É o caso do blog Rango Barateza, que é uma das últimas novidades da Tribuna. A cada nova postagem o leitor conhece um estabelecimento novo, que traz pratos especiais a preços populares. Mais do que isso, vai para as páginas da versão impressa e para o blog um pouco da história de cada empreendedor que decide transformar sonhos em realidade. O feedback dos personagens e dos leitores são surpreendentes.

Um grande time de parceiros, especialistas em suas áreas de atuação, traz semanalmente conteúdos exclusivos nos diversos blogs e colunas que temos no nosso site.

E a Tribuna quer continuar fazendo a diferença na vida dos cidadãos de Curitiba e Região Metropolitana. Estamos sempre inovando, trazendo novos conteúdos e cobrando para que as autoridades deem respostas aos problemas enfrentados pela população. Que venham muito mais anos pela frente.

O aniversário do jornal Tribuna do Paraná é uma data para celebrar a sua contribuição para o desenvolvimento de Curitiba e para a formação de uma sociedade mais informada, consciente e participativa. Parabéns ao jornal Tribuna do Paraná e a todos os seus profissionais que fazem parte dessa história!

Quer fazer parte do nosso time voluntário de vigilantes dos bairros? Então participe enviando sua denúncia, foto vídeo ou relato de problemas enfrentados pela vizinhança. Também podem nos dar aquela dica legal de uma pessoa incrível ou um estabelecimento comercial especial. Mande sua mensagem para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias pelo número (41) 9 9683-9504.

