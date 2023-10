Uma das principais missões da Tribuna do Paraná é promover a conexão entre quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. E nesta segunda-feira (16), véspera do nosso aniversário de 67 anos, recebemos uma ótima notícia. Em julho deste ano contamos a história da Kátia Nascimento, uma protetora de animais que seria despejada junto com seus 80 cães e gatos da casa em que morava no bairro São Braz, em Curitiba. Hoje ela já está na sua casa nova.

Agora, o mais legal é como ela conseguiu chegar ao seu novo lar. Primeiro é bom e justo destacar a grande mobilização que amigos da Kátia, diversos defensores da causa animal, outros veículos de comunicação e todo o pessoal do Projeto Saimaa fizeram para divulgar a vaquinha online que pretendia arrecadar fundos para a compra de um novo imóvel.

+ Viu essa? Jockey Club do Paraná: cavalos, apostas e muitas histórias em mais de 100 anos

Durante o prazo em que esteve no ar, a arrecadação virtual juntou R$ 41.446,74, doados por 574 pessoas que curtiram a história de dedicação da Kátia. O valor ficou bem longe da meta, que era de R$ 350 mil, mas nem por isso o final dessa história não foi feliz.

Um benfeitor, que prefere continuar anônimo, leu a reportagem publicada na Tribuna do Paraná e resolveu ajudar. Essa pessoa cedeu o uso de um sítio em São José dos Pinhais para que a protetora more no local e cuide dos animais que acolheu.

O valor arrecadado pela vaquinha online foi utilizado para a construção canis e a instalação de telas de proteção para separar os animais, além de outras benfeitorias necessárias para o espaço.

“Minha eterna e total gratidão à Tribuna, Vocês foram fundamentais, a peça-chave para isso acontecer. Tivemos muita mobilização, mas foi através da Tribuna que chegou um anjo na minha vida, me colocou onde estou e me deu todo suporte. Um ser humano fantástico, que admiro demais e não tenho palavras para descrever o quão importante ele é. Obrigado a ele e a vocês da Tribuna”, disse Kátia, que emendou. “Parabéns pelo aniversário da Tribuna e que vocês continuem transformando a vida das pessoas”.

Ao todo, 80 cães e 32 gatos já estão no novo lar. “Eu só tenho a agradecer às voluntárias da Saimaa e para cada uma das pessoas que se mobilizaram na campanha. Fui acolhida de uma forma que jamais imaginei, tanto na vaquinha virtual quanto na gentileza dessa pessoa que ofereceu a chácara dela para eu morar com meus cachorros e gatos recolhidos das ruas em situação de abandono. Minha gratidão a todos”, falou Katia.

+ Leia mais: Horta comunitária de Curitiba ganha presente após matéria da Tribuna; “Só tenho a agradecer”

A voluntária da Saimaa e organizadora da vaquinha, Fabíola Coradin, também demonstrou muita gratidão pelo rumo da campanha de mobilização. “É muito agradecimento à essa rede que se movimentou e resultou em tanta coisa boa. Inclusive tivemos doações de ração e de materiais por empresas que atendem pets. Graças a isso também surgiu esse ‘anjo’ que recebeu a Kátia e ofereceu espaço e infraestrutura para ela cuidar desses animais. Ficamos felizes e gratos por todo o apoio.”

O despejo

Kátia precisou deixar o imóvel anterior no São Braz após uma notificação de despejo. O local era alugado e os proprietários perderam uma ação judicial em que o local estava envolvido. Por isso, era necessário desocupar o espaço.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações