Vaquinha tenta dar novo lar a protetora despejada com 80 cães e gatos

A protetora Katia Nascimento precisa desocupar o imóvel em que mora há cinco anos com 80 cachorros e gatos, no bairro São Braz, em Curitiba, neste mês de julho. Ela recebeu a notificação de despejo porque o imóvel é alugado e os proprietários perderam uma ação judicial em que o local estava envolvido.

Devido a quantidade de animais que acolheu e dá suporte, Katia não consegue alugar uma nova casa com terreno amplo para abrigar a todos. Sempre que sabe-se que ela mudará para o local com 80 animais a negociação de locação trava.

Por isso, o projeto Saimaa – um grupo de voluntários que apoia ações altruístas na capital paranaense e municípios do entorno – criou uma vaquinha on-line para arrecadar doações e dar entrada na compra de um imóvel para a Katia Nascimento. A meta é conseguir R$ 350 mil nos próximos dias.

Até a manhã desta quarta-feira (5 de julho) havia sido arrecadado apenas R$ 23,4 mil através da doação de 300 pessoas. “Nós acreditamos que é possível tocarmos o coração das pessoas que vivem aqui na região de Curitiba para buscar um novo abrigo, um novo lar, para a Katia e os 80 cachorros e gatos que ela cuida. Conhecemos a devoção que ela coloca no trabalho de cuidar desses animais e resolvemos ousar. Queremos reunir doações para comprarmos um local com espaço para que a Katia e sua família de pets possam viver”, disse Fabíola Coradin, voluntária da Saimaa e organizadora da vaquinha.

“Mas tudo isso de bicho”?

“Eu nunca saí procurando animal. Alguns pensam: ‘ela é louca, é doente, é uma acumuladora’. Não! A região é um local de abandono de animais, tem um local até que é conhecido como ‘lixão’. Então, já encontrei caixas de gatinhos filhotes ainda com olhos fechados, cães velhos, cachorros cegos… Eu perdi a conta de quantos animais já resgatei. Eu acho que desde que estou aqui, já resgatei uns mil animais”, contou Katia Nascimento sobre viver atualmente com 80 cães e gatos.

As doações para uma nova casa para a protetora estão sendo coletadas pelo site Vakinha neste link. A chave Pix é 3811160@vakinha.com.br.

A protetora Katia Nascimento nasceu e cresceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com cerca de 8 anos, começou a pedir ajuda para estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para cuidar de animais machucados. Mora em Curitiba desde os 17 anos. Mudou-se para o Paraná logo após casar e trouxe consigo 12 pets.

A cuidadora já morou e era proprietária de um salão de beleza no bairro Água Verde. Na época, tinha 15 cães. Depois, morou em uma chácara em Campo Magro, quando tinha 14 cães e 7 gatos. Logo a população pet aumentou e cuidava de 98 cães quando, em 2018, mudou-se para o bairro São Braz.

Katia sempre teve uma condição financeira estável e não dependia de ajuda para cuidar dos animais. Na pandemia de covid-19 ficou sem trabalho, então, começou a precisar de doações para manter a alimentação e a saúde dos cães e gatos que cuida. Desde 2021, a Saimaa apoia a Katia e mobiliza voluntários para arrecadar ração e recursos para prover os cuidados aos animais.

A Saimaa é uma associação sem fins lucrativos, políticos e religiosos com sede em Curitiba com a missão de ser a ponte entre as pessoas com vontade de fazer o bem e as instituições que lutam constantemente para trazer alento às pessoas em situação precária. Atualmente, sete projetos sociais são apoiados: Educação Fraterna; Grupo de Caridade Dr. Roberto Silveira; Espaço Fraterno “Neyda Ulysséa”; Projeto Ninar e Projeto Katia Protetora.

