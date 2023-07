Vandalismo e furto mudam infraestrutura de importante avenida de Curitiba

Atos de vandalismo e furto nas calçadas da Avenida República Argentina fizeram a Prefeitura de Curitiba alterar a infraestrutura da região. As grelhas de metal que foram implantadas na calçada foram furtadas e vandalizadas, por isso a prefeitura agora pretende implantar novos materiais no entorno das estações Silva Jardim e Carlos Dietzsch. Os serviços têm previsão de conclusão em 60 dias.

“A substituição desses materiais foi estudada pelo Ippuc. As estruturas de concreto polimérico monolíticos integram as grelhas e o corpo das canaletas em um só conjunto, o que elimina a possibilidade de furto. O prazo para execução dos serviços foi dimensionado pelas equipes de manutenção da SGM de forma que as interrupções no tráfego sejam as menores possíveis, trazendo o mínimo de transtornos para os usuários da via”, explica o presidente do Ippuc e secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.

As grelhas recobrem as canaletas de drenagem implantadas na divisão entre a pista de veículos e o passeio de pedestres, como parte do projeto de vias compartilhadas na República Argentina.

Além de coibir o vandalismo com ações da Guarda Municipal, a Prefeitura de Curitiba tem adotado materiais alternativos em obras públicas. De acordo com técnicos do Ippuc, o que rege prioritariamente as escolhas de materiais, como o concreto polímero aplicado na República Argentina e que já estava sendo utilizado na Rodoferroviária, é a compatibilidade com o projeto, além da durabilidade às forças do ambiente externo, como clima, peso de veículos, entre outros fatores.

Denúncias

Casos de vandalismo e furto de materiais e equipamentos que compõem o patrimônio público devem ser denunciados por meio do telefone 153 da Guarda Municipal ou à Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

Em 2021 e 2022 foram furtados 1.958 ralos de ferro fundido e 39 tampões de bueiros em ferro fundido.

Em casos em que foram verificadas ações de vandalismo e furtos de grelhas metálicas, houve a substituição por peças em concreto, onde a característica da via e do tráfego permitem.

Para coibir furtos e vandalismo, a Prefeitura de Curitiba faz ações de monitoramento e blitze frequentes em possíveis canais de receptação. A Guarda Municipal de Curitiba mantém ainda a Operação Retináculo, que tem por objetivo coibir a receptação de materiais furtados que são patrimônio da Prefeitura, entre eles, as grelhas. Ação consiste na fiscalização de estabelecimentos de compra e venda de materiais recicláveis (sucata e ferro-velho). Em 2022, dez operações foram feitas em toda a cidade, que resultaram na prisão de quatro homens e uma mulher.

