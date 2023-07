Força Aérea Brasileira (FAB) e Corpo de Bombeiros do Litoral conduzem as buscas pela aeronave monomotor que desapareceu do radar nesta segunda-feira (03) por terra. As equipes começaram o trabalho assim que foi comunicada e se deslocaram novamente para Guaratuba e Morretes, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata. Segundo o capitão Alexandre Bettiol Ferelli, coordenador de operações aéreas BPMoa, trata-se de uma operação complexa em uma área de mata muito fechada.

+Leia mais! FAB faz varredura na Serra do Mar em busca de avião que desapareceu no Paraná

“Uma área inóspita, desabitada, área com vegetação muito fechada, com uma altitude muito elevada, sem contar com um fator limitante que são as condições meteorológicas de altitude. Não é uma região fácil de se chegar nem de ser acessada por equipes de terra. Uma operação um tanto quando complexa”, explicou o capitão Alexandre Bettiol Ferelli, coordenador de operações aéreas BPMoa.

Segundo o governo do Paraná, militares do 8° Grupamento de Bombeiros também foram levados por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para o cume da Serra da Prata para utilizarem um drone para verificar o local de perto.

A Casa Militar do Governo do Paraná está em contato direto com autoridades da FAB e do Cindacta, que estão coordenando as buscas aéreas, para apoiar as operações. No fim da manhã desta terça-feira foi autorizado o deslocamento de mais duas aeronaves do BPMOA para o local. Elas contam com infravermelho, que pode ajudar nas buscas.

Resgate reforçado

Cinco aeronaves vão continuar as buscas ao avião monomotor na tarde desta terça-feira. Elas serão empregadas em quadrantes: um helicóptero Black Hawk e um avião pelicano do Salvaero (FAB), um helicóptero da Casa Militar do Governo do Paraná (Resgate 04) e dois helicópteros do BPMOA (Falcão 12 e 13, equipados com infrared). Pelo Corpo de Bombeiros, 16 militares estão mobilizados nas buscas por terra.

Quem estava no avião?

Piloto e dois passageiros estavam na aeronave que desapareceu na Serra do Mar. Estão desaparecidos os servidores Heitor Genowei Jr e Felipe Furquim. Além deles o piloto Jonas Borges Julião.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá