Avião com servidores do Governo do Estado desaparece Serra do Mar

Um avião de pequeno porte desapareceu nesta segunda-feira (03) após decolar de Umuarama com destino a Paranaguá. De acordo com informações do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA), o avião desapareceu na altura da Serra do Mar e não chegou até Paranaguá. Haviam dois passageiros e o piloto no avião.

Em nota, o Governo do Estado informou que haviam dois servidores no avião. Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião bimotor teria desaparecido do radar as 10h14, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, Guaratuba. A aeronave saiu de Umuarama, com previsão de chegada às 10h24 em Paranaguá.

O Cindacta mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (04). O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar.

