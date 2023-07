Um avião especial da Força Aérea Brasileira (FAB) veio de Campo Grande (MS) para auxiliar nas buscas pelo avião bimotor que desapareceu no Litoral do Paraná na segunda-feira (03). Três pessoas seguem sendo procuradas em uma região de difícil acesso: piloto e dois passageiros. O sumiço do avião no Paraná virou notícia nacional e as buscas foram retomadas.

Para conseguir localizar o avião bimotor na Serra do Mar, o Governo do Paraná concentrou as informações em uma espécie de Comitê de Crise do Corpo de Bombeiros. O avião especial sobrevoou por duas vezes a região conhecida como São Leopoldo, divisa entre Morretes e Guaratuba. Os voos ocorreram das 18h30 às 20h30 e das 23h até 3h da madrugada desta terça-feira (04).

Além disso, bombeiros mobilizaram duas equipes de busca terrestre, uma por Guaratuba e uma por Morretes. Outra ação ocorre com apoio ao Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) com helicópteros do BPMOA e da Casa Militar. Todas as frente atuam para investigar o desaparecimento do avião no Paraná.

Último contato do avião antes do desaparecimento

O último contato do avião bimotor ocorreu às 10h30 da segunda-feira quando sobrevoava a Serra do Mar. De acordo com o BPMOA, o piloto não acionou o ELT, sigla em inglês para Transmissor de Localizador de Emergência.

Riscos verdes no mapa mostram a rota traçada pela aeronave da FAB que faz o serviço de busca aérea. Foto: Reprodução/RPC/Flight Radar.

Piloto identificado

O único nome divulgado das três pessoas que estavam no avião que embarcou em Umuarama com destino a Paranaguá foi do piloto Jonas Borges Julião. Os outros dois passageiros seriam servidores do Governo do Paraná.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá