Gentileza em Curitiba: Cafeteria sugere deixar pago o cafezinho do próximo

Uma boa ação voltou a ocorrer em Curitiba. Graças ao empresário Carlos Eduardo Capaverde Nunes, responsável pela Dalat Cafeteria, uma pessoa pode ajudar a outra a tomar um cafezinho. Essa simples iniciativa tem auxiliado aqueles que não têm condições financeiras para comprar um café nas ruas da capital paranaense.

A Dalat está localizada Rua Amintas de Barros, 23, bem na região central de Curitiba. Com várias pessoas em situação de rua na região, Carlos vive um drama de equilibrar as contas com a venda no balcão. “Chegou um momento que percebi que estava doando mais café que vendendo. Eu quero ajudar, gosto de colaborar, mas quero sobreviver. Aí eu resolvi pedir ajuda aos outros, para que pudessem ajudar o próximo. Na verdade, digo que é uma parceria, pois todos saem ganhando”, disse Carlos que trabalha no ramo faz 20 anos.

A iniciativa não é original, pois surgiu em 2014 em Milão, na Itália. Rodou o mundo e pintou em Curitiba pouco tempo depois. No entanto, isso acabou mesmo antes da pandemia da Covid-19, e voltou com a Dalat. “Eu tenho uma placa que informa quantos cafés estão disponíveis. Se o cliente paga, eu desconto, e atualizo a placa. Em média, são cinco cafés doados, mas tem casos que não entra na modalidade. Tem um senhor que recolhe latinha que na volta do trabalho dele, ele toma um café”, relatou o empresário.

15 cafés pagos

O campeão na doação foi de um senhor que decidiu bancar 15 cafés em um único dia. “As pessoas tem colaborado, um senhor já deixou 15 cafés pagos. A gente percebe que novas pessoas estão em situação de rua na cidade, e torço que outros lugares sigam a campanha”, completou Carlos.

Serviço

Dalat Cafeteria

Endereço: R. Amintas de Barros, 23 – Centro

Horário: Dias de Semana: das 8h até 19h / Sábado: 9h ás 13h

Instagram – @dalatcafecwb

