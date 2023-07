Um golpe com prejuízo superior a R$ 500 mil para pelo menos 10 vítimas é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Nesta terça-feira (4), uma mulher de 42 anos, suspeita de ser a responsável pelos crimes, foi presa no bairro Tatuquara, em Curitiba.

De acordo com as investigações, a mulher se passava por falsa funcionária de órgãos como o Instituto Nacional de Seguro Social, falsa advogada ou perita, para aplicar golpes envolvendo documentação fraudulenta no processo de aposentadoria.

Suspeita foi presa no Tatuquara, em Curitiba. Foto: Divulgação/PCPR

Dinheiro e drogas

Ainda de acordo com a PCPR, a suspeita também foi autuada em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal. Na ação, também foram apreendidos mais de R$ 8 mil em espécie.

