“O carrinho de mão é lindo, só tenho a agradecer a senhora que confiou na gente”, assim agradeceu Claudineis Dos Santos, responsável por uma horta comunitária na Rua Odorico José Chiamulera, esquina com a movimentada Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O carrinho de mão foi um pedido feito por Claudineis a Tribuna do Paraná na semana passada, e poucos dias depois ele recebeu o dinheiro para comprar o equipamento que vai ser útil para transportar as ferramentas e produtos utilizados por ele na horta comunitária.

“Eu estava em casa e chegou uma senhora comentando que tinha lido a matéria na Tribuna. Falamos rapidamente e ela me entregou o dinheiro para comprar e já fui na loja aqui perto. Só não lembro o nome dela, mas agradeço de coração”, confessou Claudineis.

+Conheça! Uma horta em Curitiba em meio a uma selva de pedra!

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Horta no CIC

Claudinei junto com a esposa Jane, tinham o desejo de fazer uma horta para a comunidade. No entanto, com pouco espaço nas cercanias de onde vivem, o sonho estava distante. Ao comentar com um amigo sobre essa chance de contribuir com os vizinhos, ele recebeu o presente que tanto queria. “Eu precisava fazer uma horta e quando ofereceram o terreno aceitei na hora. Peguei a roçadeira do vizinho e comecei a fazer a limpeza. Eu e minha esposa começamos a capinar, encontramos até uma cobra pequena. Era puro mato, aí já agilizei para pegar madeira e dar início ao sonho”, disse Claudineis para a Tribuna.

Na horta, foram plantadas cheiro verde, cebolinha, alface, jiló, quiabo, coentro e repolho. Uma das preocupações de Claudineis é uma geada, que poderia afetar o crescimento dos vegetais. “Toda noite colocamos água, mas vai dar certo. A alface já está aparecendo mais, e estou ansioso. É uma felicidade, é nossa alegria estar ali mexendo na terra”, completou o “ novo agricultor” do CIC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos