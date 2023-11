O Jockey Plaza Shopping, localizado no bairro Tarumã, em Curitiba, vai promover um show de drones nesta quinta-feira (09), às 20 horas. A atividade, que vai contar com 12 minutos de espetáculo no céu acima do empreendimento, acontece em comemoração aos 100 mil seguidores no perfil do Instagram do shopping, alcançados na última semana de outubro.

Com esse número, o Jockey Plaza é um dos shoppings mais engajados do país nas redes sociais e ocupa a primeira maior base de seguidores entre o segmento em Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Festival Coolritiba confirma Lulu Santos, Seu Jorge e demais atrações para 2024

>> Bazar em Curitiba tem celulares, eletrônicos e mais itens apreendidos pela Receita

O show programado para a próxima quinta-feira é uma produção com mais de uma centena de drones de alta tecnologia, portando luzes de led coloridas e que, programados, formarão figuras no céu. Os clientes e interessados em contemplar a apresentação inédita poderão assistir do shopping na praça de alimentação, nas sacadas dos restaurantes com vista para o Jockey Clube e do estacionamento externo.

As condições climáticas podem alterar a data do evento sem aviso prévio. A confirmação será realizada nas redes sociais do @jockeyplazacuritiba até o dia do evento.

Segundo a gerente de marketing do Jockey, Michelle Cirqueira, os números são alcançados de forma 100% orgânica, com uma gestão que assegura mostrar o dia a dia em tempo real, o que resulta em identificação, engajamento e fidelização dos seguidores. “O perfil do Jockey busca identificação com o público, com uma mescla de conteúdos para divertir, informar, prestar serviço e seguir tendências. Os conteúdos são pensados pela equipe de marketing, que literalmente vive o dia a dia do shopping, assegurando uma comunicação verdadeira e em tempo real para os seguidores, além de uma ponte entre as lojas e os clientes”, afirma.

Promoções no Jockey Plaza Shopping

Além do show de drones, o shopping vai comemorar a marca dos 100 mil seguidores com algumas atividades. Durante a primeira quinzena de novembro, diariamente o shopping vai promover desafios e missões, lançadas com as hashtags #jockeylover e #100kjp, com prêmios como serviços, ingressos de atrações e gastronomia para os clientes.

Uma das ações que está no perfil do Instagram do empreendimento é o ‘Desafio da Dancinha’, que traz uma coreografia com o novo jingle do Jockey. O cliente que recriar a dança e postar marcando o shopping e as hashtags #dancinhadojockey e #jockeylover concorrerá a R$ 2.500 em compras. Ganha o vídeo que atender as regras e tiver mais curtidas até dia 15 de novembro.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$ 8 por até 30 minutos e R$ 15 por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

Show de drones em Curitiba

Dia 9 de novembro, às 20 horas, no céu com visualização do Jockey Plaza Shopping, face noroeste. As condições climáticas podem alterar a data do evento sem aviso prévio. A confirmação será realizada nas redes sociais do @jockeyplazacuritiba até o dia do evento.

Para ganhar prêmios e vouchers é necessário acompanhar as publicações e stories no Instagram @jockeyplazacuritiba onde estão sendo lançadas diariamente as missões para garantir os presentes.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água