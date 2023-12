Em Curitiba, o trânsito no Bairro Novo terá bloqueios nesta sexta-feira (8), para a apresentação de uma das atrações de Natal. A mudança será na Rua Tijucas do Sul, que será bloqueada em ambos os sentidos, entre as ruas Lupionópolis e Ourizona.

LEIA MAIS – Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida

O tráfego será impedido para Cantata de Natal do Bairro Novo, realizada na Rua da Cidadania da regional. Confira aqui a programação do Natal 2023, em Curitiba.

VIU ESSA? Morte de homem após abordagem na Rodoviária de Curitiba será investigada

O bloqueio será feito das 17h às 23h. O trânsito será organizado por agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran).

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!