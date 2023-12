A morte de um homem abordado por três seguranças da rodoferroviária de Curitiba, na última segunda-feira (4), está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a abordagem de seguranças que deixam o homem, identificado como Anderson Veiga, de 47 anos, sufocado. Seguranças pisam na vítima, que se debate e logo depois perde a consciência.

Pouco tempo depois, na sequência das imagens, outro homem usando um colete se aproxima e faz massagem cardíaca em Anderson, que morreu no gramado da Rodoferroviária de Curitiba.

Segundo o portal G1, o vídeo foi gravado por um passageiro que estava do lado de fora da rodoferroviária. Segundo testemunhas a vítima foi arrastada com truculência até o gramado e agredida. Toda a abordagem durou cerca de uma hora.

Responsável pelo caso, o delegado Thiago Teixeira informou que o homem foi abordado por estar alterado dentro da Rodoferroviária. “Aparentava estar drogado ou alcoolizado, ele estava bastante agitado, dizia a todo momento que alguém queria matar ele, achando que estava sendo perseguido e estava, inclusive, perturbando alguns passageiros”, disse o delegado em entrevista ao Boa Noite Paraná, da RPC.

O delegado informou ainda que assim que Anderson foi retirado, os servidores chamaram a Guarda Municipal. Segundo Teixeira, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que a ação dos policiais não causou a morte do homem. “Apenas um pequeno corte de 5 milímetros, irrelevante para o contexto médico legal e a conduta dos servidores ali, a princípio não contribuíram em nada para o evento morte que foi um infarto que causou a morte do Anderson”, completou o delegado à RPC.

E aí, Urbs?

Segundo a Urbanização de Curitiba um processo administrativo foi aberto com a empresa terceirizada que faz a segurança do local. Além disso a Urbs pediu o afastamento dos seguranças envolvidos no caso.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!