Rua muda de sentido a partir desta terça-feira, no bairro Pilarzinho

Tem mudança no trânsito de Curitiba a partir das 11 horas desta terça-feira (05). A Rua Saturnino Arruda dos Santos, no bairro Pilarzinho, passará a ter sentido único. A alteração estava programada para ocorrer na última semana, porém, devido à chuva, precisou ser adiada.

A intervenção será realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran), com o objetivo de dar mais segurança para os pedestres que circulam na região.

Com a alteração, a rua passa a ter sentido único de circulação da Rua José Morais para a Rua Guy de Maupassant. Entre os impactados pela medida estão os estudantes e profissionais da Escola Municipal Professor Herley Mehl.

Nesta terça, agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa, a alteração de sentido poderá ser novamente adiada.

Mudança de sentido em ruas de Curitiba

Intervenções como essa no trânsito da cidade acontecem depois de estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, de pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Setran e também pelas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

