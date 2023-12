Depois de Paulo Leminski, poetisa paranaense ganha mural no Centro

Um novo mural do artista Fernando Ferlin, conhecido como Gardpam, vai estampar a lateral de um prédio na Praça Generoso Marques, ao lado da tradicional Casa Edith. Desta vez, um retrato da poetisa da cidade paranaense de Cruz Machado Helena Kolody vai colorir o edifício da região central da cidade.

Gardpam também assinou o mural que estampa o escritor Paulo Leminski, num arranha-céu localizado na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Travessa da Lapa, também no Centro. O artista, que é natural de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, chegou a ser denunciado por pichação enquanto produzia a obra em homenagem a Leminski. “Inventam histórias falando que eu ia abandonar a obra por falta de verba”, contou o artista para a Tribuna no mês de março.

O novo mural com Helena Kolody vai estampar uma de suas poesias mais conhecidas: Poesia Mínima (1986). “Deus dá a todos uma estrela / Uns fazem da estrela um sol / Outros nem conseguem vê-la”.

Para a capital paranaense, Gardpam pretende fazer três murais diferentes: Paulo Leminski, Helena Kolody e Potty Lazarotto.

Para ajudar nos custos, a chave PIX do Fernando Ferlin é o Telefone 41 98503-1651. Nas redes sociais, o perfil do Gardpam é @gardpam.

