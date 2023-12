Correria, barulho e dezenas de viaturas policiais. A noite de domingo (03), no bairro Água Verde, em Curitiba, foi de apreensão para moradores. Muitos ficaram assustados com a intensa movimentação e brigas generalizadas envolvendo torcedores após o jogo entre Athletico e Santos, na Ligga Arena.

Uma das confusões ocorreu na Rua Doutor Alexandre Gutierrez com a Silva Jardim. Em um vídeo, 11 viaturas da Policia Militar (PM) estão paradas na rua, e torcedores estão parados em frente a um edifício comercial sendo revistados. Relatos de moradores que explosões foram ouvidas na região, possivelmente rojões que foram lançados contra um grupo rival.

A Tribuna do Paraná procurou a PM para saber se alguém foi preso ou mesmo se alguma arma em posse dos torcedores foi encontrado. Segundo a PM, chegou uma denúncia de briga entre torcedores próximo ao Shopping Curitiba. Os indivíduos foram abordados, e nada de ilícito foi encontrado. Foram liberados no local posteriormente.

