Uma obra de arte nas alturas, digna de homenagem ao eterno curitibano Paulo Leminski. A fachada do Edifício Marechal Deodoro, situado na esquina da Rua Marechal Deodoro com a Travessa da Lapa, no Centro de Curitiba, vai ter o retrato fiel do poeta. O responsável é o grafiteiro e muralista Fernando Ferlin, mais conhecido como Gardpam.

Gardpam é paranaense, nasceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e tem no currículo uma história de sucesso. São 10 anos como grafiteiro e já realizou trabalhos em 24 países, sendo que já esteve em todos os estados brasileiros realizando arte.

Para a capital paranaense, a ideia inicial era fazer três murais diferentes, mas o plano não deu certo devido à falta de recursos financeiros. “O projeto começou há três anos, e a ideia era ter os murais com Poty Lazzarotto, Helena Kolody e Leminski. Não consegui a aprovação do mecenato pela Fundação Cultural, e decidi fazer por conta. Consegui a doação do material e agora preciso pagar o aluguel do andaime e outros custos que dão em torno de R$ 10 a R$ 15 mil”, disse Gardpam. (Veja como ajudar ao final da reportagem).

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O painel de aproximadamente mil metros quadrados realizado em uma altura de 70 metros teve a primeira fase concluída depois de um mês de trabalho. Foi realizado o preenchimento, e a previsão de entrega é para daqui duas semanas. “Eu enchi com as cores e agora tem a parte de detalhar o painel. É a parte mais complexa, pois é bem minuciosa e não pode errar”, comentou o grafiteiro.

Pichação e denúncia

Algumas pessoas ainda confundem pichação com grafitagem. Pichar é crime ambiental, pois vandaliza um patrimônio sem ter um valor artístico. Depois de quatro semanas na ativa, Gardpam já passou por apuros ou mesmo teve que explicar que vai terminar o serviço. “Inventam histórias falando que eu ia abandonar a obra por falta de verba, e ainda fui denunciado por pichação. Tive que ir no Conselho Municipal do Urbanismo para provar que era arte. Eu tenho a liberação do condomínio, mas quem decide quanto tempo a obra vai ficar é a prefeitura e o próprio prédio. Eu mesmo precisei assinar um documento que caso tenha que retirar o material, o custo é meu ou do condomínio”, admitiu Gardpam.

No entanto, as críticas ficam reduzidas com a grande quantidade de elogios dos curitibanos. “Muita gente está gostando. Recebo diariamente elogios no meu Instagram. Vejo do alto pessoas fazendo imagens, e fico muito feliz. É um presente para Curitiba e quero fomentar a ideia da cultura. Importante que as crianças tenham inspiração para se tornar no futuro um poeta, um músico, um desenhista. Acho que Leminski aprovaria”, completou o artista.

Como ajudar?

Para ajudar nos custos, a chave PIX do Fernando Ferlin é o CPF 053.842.789-27. Nas redes sociais, o perfil do Gardpam é @gardpam.

Veja que incrível