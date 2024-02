Uma rua no bairro Umbará, em Curitiba, segue sem asfalto faz anos. Se chove, a lama ganha força, se o tempo fica seco, é poeira invadindo casas. Na Rua Ana Gabardo Negrelli, local de chácaras, e também de moradores, a comunidade reivindica melhores condições na via para ter paz.

Carlinhos Pilato, 52 anos, empresário, reside na rua desde 1999. Segundo ele, os moradores estão cansados de ouvir a história que um dia o asfalto vai vir. Máquinas são vistas pelo bairro, mas acabam não indo para a rua em que ele reside.

LEIA TAMBÉM:

>> Meteorologia emite alerta duplo de chuva intensa para Curitiba e região

>> Avião da FAB voa em círculos sobre Curitiba e região há dois dias; o que está acontecendo?

“Já buscamos muita gente, é uma rua antiga, tinha muita olaria aqui. Ela desemboca na BR-116, em frente a Eletrosul. Temos moradores que passaram dos 90 anos, e eles questionam se estarão vivos para ver a rua asfaltada”, reclamou o morador para a Tribuna.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Sem asfalto, apenas o saibro, a poeira toma conta em dias quentes e sem chuva. A região é acesso para a rodovia e, por isso, é comum ver caminhões transitando e levantando muita poeira. “Se colocar roupa no varal é trabalho duplo. Só estando aqui para saber da dificuldade. Quando chove, é lama. Vivemos um lado obscuro do bairro, pois tem tudo na Nicola Pellanda e nada aqui”, reclamou o empresário.

Outra moradora que sofre com a falta de asfalto é a aposentada Dirlene Negrelli. Segundo ela, a tarefa de limpar diariamente a casa é árdua pela poeira. “É insuportável, desanima fazer algo aqui. Existe muito movimento de caminhão, trânsito pesado, e a casa da gente é poeira. O ideal é fazer um asfalto de qualidade, não adianta meia boca. Estamos esperando”, comentou a moradora que reside na rua há 40 anos.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Roupas dos moradores ficam cheias de poeira. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

E aí, prefeitura de Curitiba?

De acordo com a prefeitura, a Rua Ana Gabardo Negrelli, no Bairro Umbará, será contemplada pelo programa Asfalto no Saibro, que requalifica por completo as vias de pavimento primário da cidade. “O pavimento será implantado na Rua Ana Gabardo Negrelli, no trecho que fica entre a Rua Nicola Pellanda e Iliria Maria Bonato, num total de mil metros de saibro. A obra encontra-se em fase de projeto para depois ser licitada. Além do pavimento em asfalto, a rua vai receber toda infraestrutura de drenagem, com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos