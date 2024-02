Durante uma busca corriqueira na internet, uma leitora da Tribuna ficou aflita ao encontrar uma postagem que falava de um avião voando em círculos na região do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A imagem mostrava a rota de um avião da Força Aérea Brasileira, que voava em círculos em áreas rurais e até na Serra do Mar.

Inquieta com a possibilidade de ter havido um acidente ou algo que o valha, ela entrou em contato com a Tribuna para saber por qual razão um avião da FAB estaria fazendo rota tão incomum. “Eu achei muito estranho e tentei encontrar informações sobre isso, mas não achei em lugar nenhum”, disse a leitora Michelle Camargo.

A Tribuna foi atrás e solucionou o mistério. Segundo a CCR, empresa que administra o Afonso Pena, trata-se de um voo para testes e aferições dos equipamentos do aeroporto.

“Trata-se de uma aeronave GEIV, do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), fazendo a aferição de instrumentos do aeroporto. Aeronaves da GEIV inspecionam os equipamentos de auxílio à navegação aérea do País, assegurando a sua operacionalidade. Trata-se de um procedimento padrão”, diz a nota da CCR.

