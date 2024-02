Acidente em shopping no Batel deixa três pessoas feridas

Um acidente no Shopping Crystal, no bairro Batel, em Curitiba, deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (27) com a queda de um andaime. De acordo com a assessoria do shopping, as vítimas foram encaminhadas para o hospital. Não há informações sobre a gravidade dos feridos.

LEIA TAMBÉM:

>> Dona de chácara na RMC vai responder por mortes de família eletrocutada em piscina

>> Criança desaparecida em Curitiba é encontrada no Paraguai; pai é acusado de sequestro

Em nota enviada no começo da tarde desta terça, o shopping informou que o acidente ocorreu durante as obras de melhorias do local, executada por uma empresa contratada. O local onde acontece o acidente foi isolado. De imediato, o shopping prestou todo o apoio aos envolvidos.

O funcionamento do shopping segue normal, apenas a área afetada foi isolada.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos