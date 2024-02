Uma criança de 7 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de dezembro de 2023, foi localizada no Paraguai pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), na noite de segunda-feira (26). O menino foi resgatado com apoio do Centro Integrado de Operações de Fronteira (Ciof) e do Comando Tripartite. O pai do garoto foi preso e é investigado por sequestrar o filho, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com a PCPR, o indivíduo e a mãe do menino são divorciados há dois anos e após uma das visitas, o pai não restabeleceu contato. Conforme as investigações, testemunhas relataram que o homem vendeu os próprios pertences e comunicou aos vizinhos que estava levando o filho para a praia. Posteriormente, foi para o país vizinho e se desfez do celular na tentativa de não ser encontrado.

Após investigações, os policiais do Paraná conseguiram a localização do homem e da criança. Na sequência, o Ciof e o Comando Tripartite foram acionados para auxiliar na captura do homem e no resgate.

O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para as medidas cabíveis. O menino será encaminhado aos familiares.

