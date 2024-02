Toyota demonstra benefícios da tecnologia híbrida flex no G20

Em uma iniciativa que reforça seu compromisso com inovação e sustentabilidade, a Toyota do Brasil se junta à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para promover o etanol globalmente, fornecendo uma frota de 30 veículos Corolla e Corolla Cross, sendo 22 híbridos flex, para o transporte de delegações internacionais durante as primeiras reuniões do G20 no Brasil.

Essa colaboração viabiliza o uso dos veículos nas sessões dos ministros das Relações Exteriores, realizadas nesta quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro, e nas reuniões dos ministros da Fazenda e presidentes dos Bancos Centrais, programadas para os dias 28 e 29, em São Paulo. Tal ação não apenas evidencia o pioneirismo da Toyota em tecnologias híbridas flex no País, mas também demonstra o potencial do etanol como alternativa sustentável no setor automotivo, além do compromisso da companhia com a promoção de tecnologias automotivas inovadoras e sustentáveis.

“Estamos orgulhosos por colaborar com a Presidência do Brasil no G20, fornecendo veículos que representam a visão da Toyota para um futuro mais verde”, afirma Roberto Braun, diretor de Comunicação, presidente da Fundação Toyota e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil. “A tecnologia híbrida flex, da qual somos pioneiros, é um exemplo de como podemos oferecer opções de mobilidade sustentável adequadas às necessidades de cada região. O etanol de cana-de-açúcar é um dos biocombustíveis com a menor pegada de carbono do mundo. Uma solução limpa e renovável, e que é realidade no Brasil”, completa.

A participação da UNICA nessas reuniões destaca a importância do setor sucroenergético brasileiro no contexto internacional e destaca o compromisso do Brasil com soluções sustentáveis para o desenvolvimento global. A iniciativa também visa sensibilizar as autoridades internacionais sobre a viabilidade do etanol como alternativa para descarbonização, especialmente em veículos flex e híbridos flex.

Híbrido Flex – Pioneirismo no mercado nacional

Desenvolvido pela Toyota especialmente para o mercado brasileiro, a tecnologia híbrida flex combina a eficiência do sistema elétrico com a sustentabilidade do motor flex quando abastecido com etanol. Os modelos ainda possuem sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida. Isso garante maior autonomia ao modelo no modo elétrico, também contribuindo para economia de combustível; e não precisam ser recarregados na tomada.

Os híbridos flex da Toyota tem autonomia 30% maior em comparação com as versões não eletrificadas e emitem até 70% menos CO2 quando abastecidos com etanol (comparando com a versão convencional a gasolina), contribuindo para que o País cumpra a meta de descarbonização.