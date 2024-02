Patinete elétrica pode ser a melhor forma de chegar ao seu destino

Cidades ao redor do mundo testemunharam uma revolução na mobilidade urbana com a introdução das patinetes elétricas. Rápidas, práticas e ecologicamente corretas, esses veículos têm conquistado cada vez mais adeptos, prometendo uma maneira eficiente e divertida de se locomover pela cidade. No entanto, com grandes oportunidades vêm grandes responsabilidades. Por isso, a Whoosh, empresa que oferece soluções de micromobilidade, ressalta a importância de utilizar as patinetes elétricas com responsabilidade, garantindo a segurança de todos os usuários e pedestres.

“As patinetes elétricas podem revolucionar a forma como nos deslocamos nas cidades, mas essa revolução só será verdadeiramente benéfica se for acompanhada pela responsabilidade de todos os usuários. Por ser um meio de transporte considerado novo, estamos constantemente reafirmando as regras básicas de uso para promover a harmonia no trânsito”, explica Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil.

Dito isso, o executivo lista 5 orientações às pessoas sobre o uso correto dos equipamentos. Veja:

1. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem conduzir as patinetes

As patinetes elétricas da Whoosh são muito potentes e grandes para crianças. Além disso, a responsabilidade vinculada ao usuário é para uma pessoa que tenha atingido a maioridade. Uma criança pode não ser capaz de lidar com os controles e também de assumir a responsabilidade correspondente. Portanto, somente usuários maiores de 18 anos podem viajar.

2. Sem passageiros no veículo

Os veículos da marca são tecnicamente projetados para um passageiro. Conduzir uma scooter com duas pessoas não é seguro, porque dificulta o controle do equipamento.

3. Estacione nos lugares indicados no mapa

As scooters Whoosh só podem ser concluídas no estacionamento marcado com um “P” no aplicativo. Esse controle é o que mantém as ruas da cidade em ordem.

4. Respeite as regras de trânsito

O cumprimento das normas garante não apenas a segurança do usuário, mas também contribui para a fluidez do tráfego urbano, promovendo uma convivência harmoniosa com outros meios de transporte. Por isso, respeite as sinalizações e as ordens descritas no guia de segurança do aplicativo.

5. Apenas dirija sóbrio

A segurança sempre vem em primeiro lugar. A combinação de álcool e condução de patinetes elétricas pode comprometer a coordenação motora e a tomada de decisões, aumentando os riscos de incidentes.

Além de destacar as orientações de uso em sua plataforma, a Whoosh também promove eventos educativos para conscientizar a população sobre o uso das patinetes elétricas. Em janeiro, a empresa realizou o primeiro “aulão” gratuito de condução dos veículos em Florianópolis, que contou com a participação de mais de 400 novos condutores. Para os próximos meses, a marca promete promover mais ações que buscam nutrir uma atmosfera de respeito e cuidado pela sociedade.

