Com um mês no ar, a Globo tem alcançado bons resultados com o remake de “Renascer”, exibido no horário das nove. Com mais jovens e mais homens acompanhando a novela, o folhetim cresceu a audiência nesta faixa. Segundo dados exclusivos obtidos pelo F5 medidos pelo Kantar Ibope, só nas duas primeiras semanas de exibição, foram consumidas mais de 311 milhões de horas da novela na TV Globo.

LEIA MAIS – Resumo da novela Renascer: capítulos de 26 a 02 de março

O número é 40% maior do que a quantidade de horas consumidas, em todo mundo, da série mais vista da Netflix no mesmo período. A série “O Agente Noturno” é que lidera o número de horas, segundo informou a plataforma de streaming, no mês de janeiro.

Ou seja, só no Brasil, “Renascer” teve 40% a mais de horas consumidas do que a série de maior audiência do mundo na maior plataforma de streaming. O índice soma apenas os valores de TV, e comprovam a força da TV aberta brasileira.

VIU ESSA? Faustão é internado no Albert Einstein de novo, seis meses após transplante

O streaming como um todo registrou queda com a exibição da novela no horário, com menos 10% em relação ao ano passado.

Novos públicos

Um dos maiores fatores de sucesso de uma novela é conseguir atrair novos públicos. “Renascer” é a novela com maior audiência entre homens; adolescentes, de 12 a 17 anos; e jovens, entre 18 e 24 anos dos últimos dois anos, superando até mesmo o sucesso “Pantanal”.

Desde a estreia, o alcance semanal de “Renascer” é de 70 milhões de pessoas, índice que streamings como Netflix e Amazon Prime Video demoram quase um ano para conseguir. Ou seja, em uma noite, a Globo consegue o que outras plataformas demoram quase 365 dias.

Na Grande São Paulo, as cinco primeiras semanas de “Renascer” conseguiram 26 pontos de audiência. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. Trata-se do melhor resultado do horário desde o início da reprise de “Império” (2014), ainda durante a pandemia de Covid-19, em 2021.

Mais vista no Globoplay

Além da TV, “Renascer” é o produto mais visto do Globoplay atualmente, superando o BBB 24, que costuma ser o campeão de audiência nesse período. Outro efeito do sucesso é a sua trilha sonora. Já há mais de 30 mil playlists com o nome de “Renascer” criadas no Spotify, por exemplo.

Por causa do bom desempenho, a Globo já conseguiu novos contratos publicitários com a novela. Casas Bahia e O Boticário assinaram contratos para ter ações de conteúdo dentro da trama.

Com isso, “Renascer” já tem ao menos dez anunciantes. Ambev, BYD, Coca-Cola, Enterogermina, GM e Vivo também compraram para ter merchandising dentro da novela. Somam-se a eles Lacta e Itaú, que são os patrocinadores atuais da faixa das nove da Globo.

“Renascer” ficará no ar até setembro deste ano. A novela tem previsão de ter 187 capítulos, e a grande maioria deles já foi escrita por Bruno Luperi.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos