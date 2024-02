Com um investimento de mais de R$ 700 milhões, a multinacional sueca Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos, se prepara para começar as obras da nova fábrica no Paraná. A nova planta está localizada no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As obras estão previstas para começar em abril deste ano, com finalização projetada para o primeiro semestre de 2025.

Com 46 mil metros quadrados de área construída, a primeira parte da planta estava prevista para ser concluída em outubro deste ano. “Por questões da companhia, foi preciso mudar. No primeiro semestre do ano que vem, devemos começar a produção. E a outra fase da obra deve ficar pronta no segundo semestre de 2025, pois temos que fazer ampliação e mais um prédio”, afirma Ramez Chamma, COO (diretor de operações) do Electrolux Group América Latina.

A prefeitura de São José dos Pinhais concluiu a desapropriação de todos os terrenos e os proprietários foram indenizados, segundo informação da empresa. “Unificamos a matrícula, pois eram mais de 20 terrenos. A prefeitura deve fazer a concessão do uso em março”, complementa Chamma.

A empresa tem a licença ambiental prévia da obra e foram realizadas audiências públicas com moradores da região. De acordo com o COO do grupo, o pedido de licença de instalação foi feito e a empresa espera resposta pelo Instituto Água e Terra (IAT). É a etapa faltante para obtenção do alvará de construção e início efetivo das obras.

“A prefeitura iniciou a terraplanagem no terreno. Essa parte, em negociação, havia ficado com eles. Isso tudo ocorreu conforme o esperado. Agora no início de abril devemos começar as perfurações e estacas no terreno”, explica o COO.

Nova fábrica na RMC será sustentável

Um dos principais diferenciais da nova planta é que a fábrica será 100% sustentável, com controle de água e eficiência energética. “Toda a energia será 100% renovável. Em fábricas da Electrolux não chega a ser um diferencial, pois temos tanto aqui quanto em outras unidades do mundo. Mas o para o mercado brasileiro ainda é um diferencial. Teremos zero aterro na fábrica”, evidencia Chamma.

A nova planta da companhia terá uma minifazenda de energia solar. Uma parte da energia renovável será comprada. E a nova estrutura não terá nenhum veículo a combustão, todos serão elétricos. “O meio ambiente é uma preocupação da companhia. Nossas máquinas de lava-roupa gastam menos água”, afirma o diretor de operações da Electrolux.

Os projetos previstos para a nova fábrica terão como reflexo zero emissão de CO2. Segundo o Electrolux Group, a planta terá uma área de preservação permanente, totalizando 20% dos mais de 1,5 milhão de metros quadrados de terreno.

Além dos cuidados sustentáveis, a tecnologia é outra prioridade para a nova estrutura da Electrolux. “Boa parte terá automação e inteligência artificial. Nossa fábrica é totalmente conectada, dos clientes aos fornecedores. Toda gestão da fábrica é online. Isso gera um produto com custo menor para os nossos clientes”, destaca Chamma.

O Electrolux Group tem quatro fábricas no Brasil, sendo duas em Curitiba (PR), uma em Manaus (AM) e outra em São Carlos (SP). A nova unidade promete ser a mais moderna do grupo no país.

Nova fábrica da Electrolux aumentará produção em 20%

As estruturas da Electrolux existentes no Paraná permanecerão em ritmo normal com a nova fábrica. As plantas de Curitiba (PR) não estão conseguindo dar conta da alta demanda, segundo informação da empresa. “Estamos estimando em torno de 20% acima de produção do que fazemos hoje”, comenta o COO do grupo.

A expectativa da empresa está alta com as obras previstas para iniciar neste começo de ano. “Já estamos tendo falta de produto esse ano. Final do ano passado já tivemos falta de produto. Estamos com dificuldade de atender a demanda. A nova fábrica vai nos ajudar a suprir a demanda”, reforça Chamma.

Alguns produtos são importados pela empresa e a proposta é fabricar localmente itens necessários com a estrutura em São José dos Pinhais. “Obviamente, buscando um custo mais competitivo e uma ampliação do que já produzimos em Curitiba. A parte de refrigeração e algumas partes da produção estão no limite da capacidade. Vamos fazer essa ampliação”, complementa o representante da Electrolux.

Fortalecimento da economia local

A prefeita de São José dos Pinhais, Margarida Maria Singer (Cidadania), destaca a diversificação de empresas para o município com o investimento da multinacional sueca. “Temos mais do setor automotivo e [agora] tem outro ramo. Teremos um maior aumento de arrecadação e maior empregabilidade. É um outro marco para a nossa cidade”.

A nova planta prevê a geração de cerca de 2 mil novos postos de trabalho, sendo 400 novos empregos diretos e mais de 1,4 mil empregos indiretos da cadeia de fornecedores. “É um investimento que vai gerar emprego e fortalecer a economia local. Com uma arrecadação maior, conseguimos melhorar as políticas públicas”, ressalta a prefeita.

