Nos 60 anos da Kymco, JTZ traz novos modelos para o Brasil

A Kymco (Kwang Yang Motor Company), uma das principais marcas de motocicletas e scooters de Taiwan, está completando 60 anos. No Brasil, a marca é conhecida por suas scooters premium, comercializadas e distribuídas desde 2017 pelo grupo JTZ Motors, representante ainda das motocicletas Suzuki Haojue e Zontes e dos quadriciclos 4×4 da Hisun. Para celebrar as seis décadas da marca, a JTZ vai lançar no Brasil este ano dois novos modelos: a AK 500 premium e a Downtown 350. A data de lançamento será divulgada em breve.

Gerente comercial da marca no Brasil, Luiz Reges destaca a importância da data e comemora a parceria com a sexagenária taiwanesa desde 2017. “A Kymco e a JTZ aprimoram a cada dia seus produtos para melhor chegar aos nossos valiosos clientes”, frisa Luiz. Recentemente, representantes da montadora estiveram na sede da JTZ como parte de uma série de visitas a países latino-americanos. O objetivo das visitas foi pesquisar o mercado da região para planejamento e desenvolvimento de novos produtos para os próximos cinco anos.

Emoção de viajar

A nova AK 550 Premium leva o conceito “Thrills of Touring” (“emoção de viajar”) a outro nível, com a estrutura de suspensão exclusiva, o inovador para-brisa elétrico multiposicional, o farol de circulação diurna atualizado e a mais recente tecnologia destinada a fornecer aos pilotos um desempenho líder na classe e o máximo prazer de pilotagem.

O design da AK 550 Premium é ainda mais elegante e aerodinâmico. A capacidade de fluxo de ar direto e passagens de ar para permitir que a nova AK 550 navegue pelo ar, permitindo ainda mais capacidades de desempenho. Inspirado nas teclas do piano, o console central do novo AK 550 apresenta opções de funcionalidade fáceis de usar e intuitivas. Esses botões físicos permitem que os pilotos controlem operações como tampa do tanque de combustível, acesso ao armazenamento do assento, configurações do display do painel e travas do guidão.

Além disso, a AK 550 Premium está equipada com AIBS, o mais alto nível de proteção para segurança nas curvas. Também possui um sistema de controle de tração que evita a patinagem das rodas em estradas molhadas e superfícies irregulares. Outros novos recursos incluem acelerador eletrônico, controle de cruzeiro e 2 modos de condução, Rain e Power Mode. Com isso, está mais segura, suave e confortável do que nunca.

Esportiva e elegante

Outro lançamento, a scooter Downtown 350 possui design volumoso e imponente e foi projetada para agradar ao público premium do segmento, sem se livrar da comodidade e desempenho característicos das scooters, nas ruas e estradas. O modelo conta com motor monocilíndrico de 4 tempos com 321 cm³ e entrega uma potência de 29cv a 7.500 rpm e um torque de 3,1 kgf.m a 6.000 rpm. A scooter média, que é uma evolução da linha 300 da marca, possui espaço para até dois capacetes debaixo do banco. O modelo conta ainda com freio à disco e ABS nas duas rodas. Em termos de dimensões, a Kymco Downtown 350 possui 2,21 m de comprimento, 81,5 cm de largura e 1,39 m de altura.

História

A Kymco foi fundada em 1963 para produzir componentes de motores e transmissões para motocicletas e vem crescendo desde então. Com uma produção anual de mais de um milhão de veículos, é hoje um dos principais players globais no mundo das scooters, motos e ATVs: é a principal marca de motos de Taiwan, com 40% desse mercado, e a quinta maior fabricante de scooter do mundo.

A taiwanesa tem investido constantemente em Pesquisa e Desenvolvimento desde que a produção completa de veículos começou em 1978 e construiu com sucesso redes de distribuição mundiais na Ásia, África, América, Australásia, América Latina e Europa.

A marca conta com uma organização robusta e com uma rede de importadores e distribuidores nos cinco continentes. Como marca global não deixa de atender às diferenças e nuances dos utilizadores de scooters de regiões tão diversas, como a Europa, a Ásia, a África e a América. E figura entre as três mais vendidas na Itália e na Alemanha.

A Kymco ganhou inúmeros prémios por seus esforços para ultrapassar os padrões da indústria para a redução de resíduos, estratégias de gestão, controle de qualidade e desenvolvimento de tecnologia industrial. Eles detêm vários certificados ISO e são reconhecidos por outras empresas como um líder na fabricação de Powersport.

Estes fatores fazem com que a Kymco seja uma marca internacionalmente reconhecida pela sua qualidade, fiabilidade e tecnologia de ponta. Recebeu o Prêmio Nacional de Qualidade em 1996, o Prêmio de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial pelo Ministério dos Assuntos Econômicos em 1997 e o primeiro lugar no Prêmio por Excelência TPM, em 2002.

No Brasil, a montagem das scooters Kymco é gerenciada pela JTZ, em sua fábrica na Zona Franca de Manaus, no Amazonas. A estrutura JTZ, com suas mais de 130 concessionárias, comercializa e oferece serviços de pós-venda da Kymco.