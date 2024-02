Um acidente envolvendo dois ônibus na noite de segunda-feira (26), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, deixou seis pessoas feridas e o muro de uma casa destruído. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Gabriel Ribeiro com Jussara, sendo que um dos veículos é do transporte público e o outro da Educação Especial.

Com o impacto da batida, o veículo que estava sem estudantes na hora, acertou um poste e um muro de residência. Alguns moradores seguem sem luz e sem água na manhã desta terça-feira (27), apesar que o poste foi trocado pela Copel após ser quebrado com o acidente. O problema está na estrutura elétrica atingida pelo acidente.

Quanto aos feridos, um foi liberado ainda no local, e outros cinco foram encaminhados para hospitais.

Apae solidária em acidente

Em nota, a Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Curitiba lamentou o acidente, e informou que nesta terça, um ônibus não caracterizado será utilizado para garantir o transporte dos alunos da Apae. Ainda na nota, a Apae informou que acompanha o estado de saúde do motorista e atendentes envolvidos e que está em contato com as autoridades locais para acompanhar o desenvolvimento da situação e presta todo o suporte necessário.

